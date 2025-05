Assemblée Générale Mixte de Transgene du 15 mai 2025

Strasbourg, France, le 15 mai 2025, 17 h 45 – L’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce jour (15 mai 2025) à 10 h 00 au siège social de l’entreprise (400 boulevard Gonthier d’Andernach – Parc d’Innovation – 67400 Illkirch-Graffenstaden).



L’Assemblée Générale Mixte a été présidée par Alessandro Riva, Président-Directeur général.

En sus d’approuver les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 ainsi que les éléments de “Say on pay”, l’Assemblée Générale Mixte a été amenée à se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui lui ont été soumises portant notamment sur le renouvellement des mandats d’administrateurs arrivant à échéance, des autorisations financières, des modifications statutaires, ainsi que sur de délégations conférées au Conseil d’administration pour opérer sur les titres.



Toutes les résolutions dont l’approbation a été recommandée par le Conseil d’Administration ont été approuvées.



.../...