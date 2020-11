Assemblée Générale Mixte de Claranova SE du 1er décembre 2020 : Modalités d'organisation

Paris, France - le 25 novembre 2020 - 18h. Le groupe Claranova confirme à ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du mardi 1er décembre 2020 aura lieu à 15 heures à l'Espace George V, 10 avenue George V, 75008 Paris.



Compte tenu des incertitudes sur les mesures gouvernementales liées à l'état d'urgence sanitaire et dans ces conditions exceptionnelles, les actionnaires sont incités à exprimer leur vote en amont de l'Assemblée, et de voter en ligne ou transmettre leurs votes ou pouvoirs par correspondance.



La Société mettra en place une retransmission audio en direct sur son site internet afin de permettre de suivre la présentation et les votes.



Nous rappelons à nos actionnaires qu'ils ont la possibilité de voter en ligne facilement sur la plateforme sécurisée VOTACESS jusqu'à 15h le 30 novembre :



Pour les actionnaires au nominatif : connectez-vous au site www.actionnaire.cmcicms.com avec votre identifiant et login transmis par courrier postal.



Pour les actionnaires au porteur : connectez-vous au site internet de votre banque sur la ligne de vos titres Claranova, il vous sera proposé de voter si votre établissement a adhéré à VOTACCESS.