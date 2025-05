COMMUNIQUE DE PRESSE

Assemblée générale du 15 mai 2025

Evry, le 16 mai 2025-07h30 : Le mandat d’administratrice de Madame Corinne Granger, Présidente du Conseil d’administration, est arrivé à échéance à l’issue de l’assemblée générale tenue hier et son renouvellement n’a pas été soumis au vote des actionnaires. Le Conseil d’administration remercie Madame Corinne Granger pour son engagement auprès de Global Bioenergies. Monsieur Marc Delcourt, déjà Directeur Général de la Société, a été nommé Président du Conseil d’administration lors de la réunion du Conseil d’administration tenue à la suite de l’Assemblée Générale.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

Contacts







GLOBAL BIOENERGIES

+33 (0)1 64 98 20 50

invest@global-bioenergies.com









Suivez notre actualité









Recevez directement l’information de Global Bioenergies en vous inscrivant sur https://www.global-bioenergies.com/inscription-newsletter/









Suivez-nous sur LinkedIn :

Global Bioenergies

















NewCap – Relations investisseurs



Louis-Victor Delouvrier

Aurélie Manavarere

globalbioenergies@newcap.eu



+33 (0)1 44 71 94 94









NewCap – Relations Médias









Nicolas Merigeau

globalbioenergies@newcap.eu

+33 (0)1 44 71 94 98

Pièce jointe