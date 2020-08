Assemblée Générale Claranova : Nomination de trois nouveaux administrateurs au Conseil d'Administration

Paris, France - le 3 août 2020. L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue en présentiel le mercredi 29 juillet 2020 à 15 h au Centre de Conférences Capital 8, 32 rue Monceau, Paris 8. Le nombre d'actions détenues par les 1 230 actionnaires présents ou représentés était de 10 102 502 actions représentant 12 146 164 voix, soit un taux de participation de 25,77 % du capital en actions, et 29,35 % du nombre total de voix.



L'ensemble des résolutions proposées à titre ordinaire et extraordinaire a été adopté à l'exception de la 5e résolution, concernant l'augmentation du capital réservée aux salariés, rejetée conformément à la recommandation du Conseil d'Administration.



Trois nouveaux administrateurs viennent renforcer le Conseil d'Administration de Claranova : Madame Joanna GORDON, Monsieur Francis MESTON et Monsieur Jérôme BICHUT. Forts d'une grande expérience dans la technologie et la finance, ils apportent une expertise complémentaire précieuse au groupe Claranova.



