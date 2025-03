Assa Abloy: une acquisition conclue au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mardi l'acquisition de Senior Architectural Systems (SAS), une société britannique spécialisée dans la fabrication de portes et de fenêtres haut de gamme à base d'aluminium.



L'entreprise, basée dans le Yorkshire, fournit notamment des 'murs rideaux', un type de façade constitué de verre et d'aluminium, au secteur de la construction d'immeubles professionnels, à haute efficacité thermique.



Créée en 1991, SAS - qui affiche un effectif d'environ 150 personnes - a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions de livres (environ 60 millions d'euros) assorti d'un 'solide' niveau de marge opérationnelle.



Le géant suédois de la serrurerie précise que l'acquisition sera relutive au niveau de ses résultats dès sa finalisation.



Connu pour sa politique d'acquisitions ciblées, Assa Abloy souligne que ce rachat s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer ses métiers de coeur via une expansion de ses activités sur des marchés complémentaires.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.