 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assa Abloy se renforce sur le haut de gamme aux USA en rachetant Classic Brass
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 10:09
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le suédois Assa Abloy a annoncé vendredi avoir fait l'acquisition de Classic Brass, un fabricant américain de poignées de portes et de meubles positionné sur le segment haut de gamme.

Dans un communiqué, le numéro un mondial de la serrurerie et du contrôle des accès explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie d'acquisitions ciblées, qui consiste à racheter des entreprises dont les activités sont complémentaires à ses métiers de coeur sur ses marchés historiques.

Créée en 1996, Classic Brass emploie 80 personnes dans ses bureaux et son usine de Jamestown, situés près de New York.

Le groupe scandinave souligne que la marque est particulièrement appréciée des architectes, des designers, des professionnels du bâtiment et des clients particuliers en raison de la finition soignée de ses produits et de sa fabrication basée aux Etats-Unis.

Son chiffre d'affaires s'est monté autour de 17 millions de dollars l'an dernier, pour un "bon" niveau de marge opérationnelle selon Assa Abloy, ce qui signifie que la transaction sera relutive dès sa finalisation.

A la Bourse de Stockholm, l'action du géant des solutions d'ouverture de portes s'inscrivait en hausse de 0,8% à 346,6 couronnes suédoises vendredi dans les premiers échanges.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Or
4 055,93 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank