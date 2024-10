Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: résultat d'exploitation en hausse de 8% information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Assa Abloy vient de publier ses résultats pour le troisième trimestre et le groupe annonce un bénéfice d'exploitation record.



Le chiffre d'affaires net a augmenté de 1 % pour atteindre 37418 M SEK (couronnes suédoises), avec une croissance organique de 0 % et une croissance nette acquise de 4 %. Les taux de change ont affecté les ventes de -3 %.



La croissance organique des ventes a été bonne dans les Amériques et les Technologies mondiales, stable dans la zone EMEIA, tandis que les ventes organiques ont diminué dans les Systèmes d'entrée et l'Asie-Pacifique.



Sept acquisitions avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 4 milliards de couronnes suédoises ont été finalisées au cours du trimestre.



Le résultat d'exploitation (EBIT) a augmenté de 8 % et s'est élevé à 6255 M de couronnes suédoises, avec une marge d'exploitation de 16,7 %. Le résultat net s'est élevé à 4033 M de couronnes suédoises. Le bénéfice par action s'est élevé à 3,63 SEK et le flux de trésorerie d'exploitation s'est élevé à 6341 M de couronnes suédoises.



'Bien que nous ayons clairement la possibilité d'améliorer encore les performances sous-jacentes de toutes les divisions, nous poursuivrons notre stratégie d'acquisition et continuerons d'investir dans l'innovation. Par conséquent, le niveau cible de marge opérationnelle de 16 à 17 % reste inchangé', souligne Nico Delvaux, président directeur général.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.