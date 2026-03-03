Assa Abloy réalise l'acquisition de Sennco Solutions
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:02
Sennco compte environ 40 employés. Le siège principal est basé à Plainfield, dans l'Illinois, aux États-Unis. Sennco fera partie du secteur d'activité Solutions Globales Retail.
Les ventes pour 2025 s'élevaient à environ 33 MUSD avec une marge EBIT solide. L'acquisition aura un impact sur le BPA dès le départ.
" Sennco est un fournisseur de solutions de sécurité pour le commerce de détail destiné à un large éventail de clients dans le segment de la santé et de la beauté. Leur expertise en solutions antivol élargit notre offre dans le secteur du commerce de détail " a déclaré Stephanie Ordan, vice-présidente exécutive et responsable de l'unité d'affaires Global Technologies Global Solutions.
