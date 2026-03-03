 Aller au contenu principal
Assa Abloy réalise l'acquisition de Sennco Solutions
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 11:02

Assa Abloy a annonce l'acquisition de Sennco Solutions, un fournisseur américain de technologies et solutions de protection des actifs pour la sécurité au détail, principalement dans le segment de la santé et de la beauté.

Sennco compte environ 40 employés. Le siège principal est basé à Plainfield, dans l'Illinois, aux États-Unis. Sennco fera partie du secteur d'activité Solutions Globales Retail.

Les ventes pour 2025 s'élevaient à environ 33 MUSD avec une marge EBIT solide. L'acquisition aura un impact sur le BPA dès le départ.

" Sennco est un fournisseur de solutions de sécurité pour le commerce de détail destiné à un large éventail de clients dans le segment de la santé et de la beauté. Leur expertise en solutions antivol élargit notre offre dans le secteur du commerce de détail " a déclaré Stephanie Ordan, vice-présidente exécutive et responsable de l'unité d'affaires Global Technologies Global Solutions.

