Assa Abloy réalise l'acquisition de Sargent and Greenleaf aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:12

Assa Abloy annonce l'acquisition de la société Sargent and Greenleaf, un fabricant américain de solutions de verrouillage mécaniques et électroniques à haute sécurité ainsi que de matériel sécurisé.

Sargent and Greenleaf a été fondée en 1857 et compte environ 100 employés. Le siège principal et l'usine sont situés à Nicholasville, Kentucky, États-Unis.

Les ventes pour 2024 s'élevaient à environ 45 MUSD (environ 470 MSEK) avec une bonne marge EBIT. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.

" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.

" Sargent and Greenleaf a établi la référence pour les solutions de verrouillage à haute sécurité grâce à des décennies d'innovation éprouvée et de performances fiables ", déclare Lucas Boselli, vice-président exécutif d'Assa Abloy et responsable de la division Amériques.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

