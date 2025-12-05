Assa Abloy réalise l'acquisition de Sargent and Greenleaf aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:12
Sargent and Greenleaf a été fondée en 1857 et compte environ 100 employés. Le siège principal et l'usine sont situés à Nicholasville, Kentucky, États-Unis.
Les ventes pour 2024 s'élevaient à environ 45 MUSD (environ 470 MSEK) avec une bonne marge EBIT. L'acquisition sera un impact sur le BPA dès le départ.
" Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie visant à renforcer notre position sur les marchés matures en ajoutant des produits et solutions complémentaires à notre activité principale ", déclare Nico Delvaux, Président et DG d'Assa Abloy.
" Sargent and Greenleaf a établi la référence pour les solutions de verrouillage à haute sécurité grâce à des décennies d'innovation éprouvée et de performances fiables ", déclare Lucas Boselli, vice-président exécutif d'Assa Abloy et responsable de la division Amériques.
A lire aussi
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite
-
L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite
-
Le 5 décembre 2025 En annonçant la semaine dernière notre intention de « reprendre du risque sur les valeurs européennes », nous ne pensions pas si bien faire. Nous nous étions presque excusés d'avoir radicalement renversé notre stratégie par rapport à l'extrême ... Lire la suite
-
par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer