 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Assa Abloy met la main sur NSP Security au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 10:42

Assa Abloy annonce avoir acquis NSP Security, une société britannique fournissant la conception, la fabrication et l'installation de solutions de contrôle d'accès principalement dans le segment des logements étudiants.

Basée à Borehamwood, au Royaume-Uni, NSP compte environ 20 employés. Ses ventes pour 2024 s'élevaient à environ 8 millions de livres sterling (MGBP), soit environ 100 millions de couronnes suédoises (MSEK) avec une marge d'EBIT qualifiée de solide.

Assa Abloy attend de cette acquisition un impact relutif sur le BPA dès le départ. NSP Security fera partie de son activité de solutions globales pour l'hôtellerie.

"NSP est un excellent ajout à Global Solutions et, grâce à sa forte expertise en contrôle d'accès, élargit son offre dans le secteur de l'hôtellerie", commente Stephanie Ordan, responsable des technologies mondiales.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank