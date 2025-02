Assa Abloy: la croissance organique déçoit, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 13:52









(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le numéro un mondial des solutions d'accès, a publié mercredi des résultats de 4ème trimestre supérieurs aux attentes, mais sa croissance organique a déçu le marché ce qui conduisait son titre à perdre près de 2% à la Bourse de Stockholm.



Le groupe suédois a annoncé un bénéfice d'exploitation (Ebit) record de plus de 6,5 milliards de couronnes au titre des trois derniers mois de l'année, en hausse de 14%.



Le consensus l'attendait à 6,3 milliards.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 39,57 milliards de couronnes, une croissance essentiellement alimentée par les 26 acquisitions que le groupe a bouclées en 2024, soit l'équivalent de huit milliards supplémentaires de ventes.



La croissance organique, une mesure suivie de près qui exclut les changements de périmètre, est ressortie à 0% alors que les analystes attendaient en moyenne une hausse de 1,3%.



Dans son communiqué, Nico Delvaux, reconnaît que l'accélération de la croissance organique demeure une priorité stratégique 'clé' pour le futur.



Suite à cette publication, le titre Assa Abloy perdait 1,7% mercredi à l'heure du déjeuner, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice OMXS30 des 30 principales valeurs suédoises, derrière Alfa Laval.





