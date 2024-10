Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Assa Abloy: cession d'une filiale de documents d'identités information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 11:46









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé vendredi la cession de Citizen ID, la filiale de documents d'identités gouvernementaux de sa branche de solutions d'identification sécurisées HID.



Citizen ID, qui affiche un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 114 millions d'euros et un effectif de 450 personnes réparti sur plusieurs sites de production en Irlande, à Malte et aux Etats-Unis, va être cédée au japonais Toppan.



Assa Abloy précise que la transaction aura un effet positif sur sa marge opérationnelle, mais qu'il aura un impact insignifiant en termes de gains de capitaux.



L'opération devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2025.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.