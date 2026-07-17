Assa Abloy bat les attentes au 2e trimestre, l'action monte

Assa Abloy grimpe de 3,4% à 343 SEK ce matin à Stockholm, après la publication par le leader mondial des systèmes de verrouillage de profits et de revenus supérieurs aux attentes au titre du 2e trimestre 2026, et ce, malgré des volumes toujours ternes, selon Oddo BHF.

Le groupe scandinave a vu son BPA croître de 16% à 3,98 SEK et son EBIT sous-jacent augmenter de 8,5% à 6,68 MdsSEK, soit une marge en hausse de 80 points de base, à 17%, alors que le consensus anticipait respectivement 3,79 SEK, 6,365 MdsSEK et 16,3%, d'après le bureau d'études.

De même, alors que les analystes les attendaient en moyenne à 39,04 MdsSEK, les revenus d'Assa Abloy ont progressé de 3,3% à 39,26 MdsSEK ( 3,5% en organique), soutenus par des effets de prix pour environ 2 points de pourcentage, ainsi que par une évolution légèrement positive des volumes.

"Le groupe a confirmé que la demande sous-jacente était restée globalement stable au 2e trimestre, le marché résidentiel demeurant contrasté selon les zones géographiques, tandis que la demande dans le secteur non résidentiel continuait de faire preuve de résilience", précise Oddo BHF.

Alors qu'Assa Abloy n'a, comme à l'accoutumée, pas fourni de prévisions pour l'exercice en cours, le bureau d'études note que le consensus anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 3,3% et une marge d'EBIT sous-jacent de 16,5% pour 2026.

"A ce stade, nous pensons qu'il maintiendra probablement ses estimations globalement inchangées ou qu'il les relèvera légèrement (de 0 à 1%)", affirme Oddo BHF, qui réitère son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 400 SEK sur le titre.