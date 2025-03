Assa Abloy: acquisition de Wallace & Wallace au Canada information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mardi avoir poursuivi sa stratégie d'acquisitions ciblées avec le rachat du canadien Wallace & Wallace, un fabricant de portails et de grilles d'enceinte pour les entreprises et les particuliers.



Créé en 1946, Wallace & Wallace compte 160 employés au sein de son usine et des bureaux basés à Winnipeg, dans l'Etat du Manitoba.



En 2024, son chiffre d'affaires s'est établi autour de 39,5 millions de dollars américains, avec un 'solide' niveau de margé opérationnelle, ce qui signifie que l'opération sera relutive dès sa finalisation.



Le géant suédois de la serrurerie justifie, comme à l'accoutumée, cette opération par sa volonté de renforcer son positionnement sur ses marchés les plus mûrs via l'acquisition d'actifs complémentaires à ses métiers de coeur.





