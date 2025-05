Assa Abloy: acquisition de TeleAlarm dans la téléassistance information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 11:01









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé vendredi l'acquisition de TeleAlarm, un fabricant allemand d'appareils de téléassistance et de systèmes d'alarme mobiles pour les soins infirmiers.



Dans un communiqué, le géant suédois des technologies d'accès loue la qualité des produits et de la recherche et développement (R&D) de TeleAlarm, une société crée en 1956 et qui emploie aujourd'hui autour de 70 personnes.



Son chiffre d'affaires s'est élevé autour de 29 millions d'euros l'an dernier, avec un 'bon niveau de marge opérationnelle (Ebit)' signifiant que l'opération sera relutive au niveau du résultat dès sa finalisation.



Assa Abloy précise que TeleAlarm rejoindra sa division dédiée au suivi et aux soins des seniors.





