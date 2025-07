Assa Abloy: acquisition de Calmell en Espagne information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 10:22









(CercleFinance.com) - Assa Abloy annonce ce matin l'acquisition de Calmell, un fabricant espagnol de cartes à puce, de billets papier intelligents et de billets magnétiques.



Calmell a été fondée en 1920 et compte environ 100 employés. Le bureau principal est situé à Barcelone, en Espagne. Calmell fera partie du secteur d'activité Identification Technologies de HID.



Le chiffre d'affaires pour 2024 s'est élevé à environ 29 ME avec une forte marge EBIT. L'acquisition aura un effet relutif sur le BPA dès le départ.



' Je suis très heureux d'accueillir Calmell au sein d'Assa Abloy, un ajout technologique passionnant qui renforcera notre offre actuelle dans le domaine des cartes à puce et offrira des opportunités de croissance complémentaires ', a déclaré Nico Delvaux, président et chef de la direction d'Assa Abloy.



' Calmell est un ajout fantastique à notre écosystème de transport public en pleine croissance, et nous sommes ravis de les accueillir dans la famille HID ' a déclaré Björn Lidefelt, vice-président exécutif et responsable de HID.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.