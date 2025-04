Assa Abloy: acquisition dans les bornes d'accès aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 11:04









(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé jeudi l'acquisition de Pedestal Pro, un fabricant américain de bornes d'accès urbaines, pour un montant qui n'a pas été communiqué.



Le géant suédois de la serrurerie, qui axe une grande partie de son développement sur les opérations de croissance externe, évoque une transaction qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur des métiers complémentaires à ses activités de coeur.



Créé en 2002 et basé à Lindon (Utah), Pedestal Pro affiche un chiffre d'affaires annuel de 11 millions de dollars, notamment généré auprès des professionnels de la sécurité, pour un effectif d'une cinquantaine d'employés.



Assa Abloy s'attend à ce que l'acquisition soit relutive dès le départ.





