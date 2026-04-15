Aspire Biopharma progresse grâce à un accord d'acquisition de 30 millions de dollars

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15 avril -

** Les actions d'Aspire Biopharma Holdings ASBP.O augmentent de 14,29% à 1,36 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie a signé une lettre d'intention pour l'achat de l'activité Driver Controls Systems de Firefish Topco dans le cadre d'une transaction de 30 millions de dollars

** La société de biotechnologie a signé une lettre d'intention pour l'achat de l'activité Driver Controls Systems de Firefish Topco, pour un montant de 30 millions de dollars

** ASBP indique qu'elle prévoit de financer l'achat en espèces et qu'elle n'envisage pas de lever de nouveaux capitaux

** L'accord prévoit une période de 30 jours sans transactions et des frais de rupture de 3,5 millions de dollars si l'opération n'est pas conclue sous certaines conditions

** L'accord n'est pas définitif et dépend de la conclusion d'un accord définitif et du respect des conditions de clôture

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 77% depuis le début de l'année