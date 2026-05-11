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Aspex porte sa participation dans Delivery Hero à 15 %, accentuant ainsi la pression sur le directeur général
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture axée sur Aspex et Delivery Hero; ajout de détails sur les prix, du contexte et d'un commentaire du fondateur d'Aspex aux paragraphes 2 à 5.)

L'investisseur activiste Aspex Management a porté sa participation dans le groupe allemand de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE à environ 15 % après avoir racheté une participation de 5 % à Prosus PRX.AS pour environ 335 millions d'euros (393 millions de dollars), accentuant ainsi la pression sur le directeur général Niklas Oestberg.

La société mère de Prosus, Naspers NPNJn.J , a déclaré lundi que le gestionnaire d'actifs basé à Hong Kong avait payé 22 euros par action, soit une prime de 10 % par rapport au cours de clôture de Delivery Hero vendredi et environ 22 % de plus que la moyenne pondérée en fonction du volume sur 30 jours de l'action au 8 mai. Cette cession ramène la participation de Prosus dans Delivery Hero à 16,8 %. Les autorités de la concurrence de l'UE lui ont en effet imposé de réduire sa participation à moins de 10 % d'ici la fin de l'été, dans le cadre des conditions liées à son de rachat de Just Eat Takeaway.com. Prosus avait précédemment cédé une participation de 4,5 % dans Delivery Hero à Uber UBER.N pour 270 millions d'euros.

Dans une lettre consultée par Reuters, Aspex a exhorté Delivery Hero à se retirer de régions entières et à remplacer M. Oestberg. Cette augmentation de sa participation lui confère davantage de poids avant l'assemblée générale annuelle de Delivery Hero prévue le 23 juin, lors de laquelle Prosus ne pourra pas exercer ses droits de vote, ses actions étant gérées par un administrateur fiduciaire.

“En tant qu'actionnaires à long terme, nous avons augmenté notre participation, réaffirmant ainsi notre conviction quant au potentiel de valorisation de la société. Nous continuerons à travailler de manière constructive avec le conseil de surveillance et la direction de Delivery Hero afin d'accroître la valeur pour tous les actionnaires”, a déclaré Hermes Li, fondateur d'Aspex.

(1 $ = 0,8512 euro)

Valeurs associées

DELIV HERO
21,040 EUR XETRA +5,25%
NASPERS
56,2300 USD OTCBB 0,00%
PROSUS RG-N
40,7900 EUR Euronext Amsterdam -0,54%
UBER TECH
75,450 USD NYSE -1,68%
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