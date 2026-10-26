Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics lancent leur introduction en bourse aux États-Unis alors que le boom des biotechnologies se poursuit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les sociétés de développement de médicaments Aspen Neuroscience et Bambusa Therapeutics ont lancé lundi leurs tournées de présentation en vue de leur introduction en bourse aux États-Unis, venant s'ajouter à la vague d'émetteurs du secteur biotechnologique qui ont profité de la fenêtre d'introduction en bourse de cet automne.

Ce secteur a constitué une lueur d’espoir dans une période d’introductions en bourse automnales par ailleurs morose cette année, alors que la hausse des coûts d’emprunt et les conditions de marché instables freinent l’activité dans d’autres secteurs.

Plus d’une demi-douzaine d’entreprises biotechnologiques sont entrées en bourse à New York depuis septembre. Les développeurs de médicaments Rezera et Windward Bio ont également dévoilé la semaine dernière leurs dossiers d’introduction en bourse aux États-Unis, une étape clé avant le lancement éventuel d’une tournée de présentation.

“La biotechnologie offre aux investisseurs des opportunités où des catalyseurs cliniques peuvent générer des rendements même lorsque les perspectives économiques générales sont incertaines, ce qui donne aux investisseurs spécialisés des raisons de soutenir certaines entreprises malgré la hausse des taux”, a déclaré à Reuters Lukas Muehlbauer, associé chez IPOX.

“Les débuts prometteurs de certaines introductions en bourse récentes contribuent également à encourager la prochaine vague d’émetteurs, en particulier ceux qui cherchent à lever des fonds pour des essais cliniques à venir. Toutefois, l’appétit des investisseurs reste sélectif, car la hausse des coûts de financement continue de poser un défi aux entreprises qui pourraient mettre des années avant de générer des revenus.”

Basée à San Diego, en Californie, la société Aspen développe des traitements contre les maladies neurodégénératives. Son principal produit candidat, le sasineprocel, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce à intermédiaire pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Bambusa, dont le siège se trouve à Boston, dans le Massachusetts, développe des médicaments destinés au traitement des troubles immunologiques et inflammatoires. Son principal produit candidat, le BBT001, en est au stade précoce de développement pour le traitement d’un type de dermatite et d’autres maladies inflammatoires de la peau.

Aspen et Bambusa commercialisent chacune 9,38 millions d’actions dans le cadre de leurs introductions en bourse, à un prix compris entre 15 et 17 dollars par action.

Leerink Partners, UBS Investment Bank, Piper Sandler, Stifel et Oppenheimer assurent la prise ferme de l’offre d’Aspen, tandis que BofA Securities, Evercore ISI, UBS Investment Bank et Cantor se chargent de celle de Bambusa.

Aspen sera cotée au Nasdaq sous le symbole “ASPE”, et Bambusa sous le symbole “BBTX”.