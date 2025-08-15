ASP Isotopes Inc devrait afficher une perte de 10 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ASP Isotopes Inc ASPI.OQ ASPI.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats pour la période se terminant le 30 septembre 2025

* La société basée à Washington Dc devrait déclarer une augmentation de 636,0% de ses revenus à 8 millions de dollars contre 1,09 million de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour ASP Isotopes Inc est une perte de 10 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes a chuté d'environ 120,0 % au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour ASP Isotopes Inc est de 11,00 $, soit environ 3,9 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 10,57 $

