Asos poursuit sa remontée, les analystes saluent le redressement

Asos poursuit son redressement vendredi à la Bourse de Londres au lendemain d'un point d'activité trimestriel bien accueilli par les analystes, conduisant ces derniers à réviser à la hausse leurs objectifs sur le spécialiste britannique du prêt-à-porter en ligne.

Le groupe a fait état hier matin d'un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté en hausse de 25% au titre de son exercice 2025/2026 clos fin août, notamment à la faveur de son programme de réductions des coûts.

Sa marge brute ressort à plus de 50%, au-dessus de l'objectif de 48% à 50% que le distributeur s'était fixé pour l'exercice et de la prévision située "autour de 50%" qu'il avait établie pour le moyen terme.

Si le volume total de ses ventes (GMV) s'est contracté d'environ 5% sur l'ensemble de l'exercice, l'indicateur, très suivi par les investisseurs, ressort en légère hausse (low single digit) sur le 4e trimestre fiscal.

Le détaillant a par ailleurs affiné ses prévisions annuelles, envisageant maintenant un résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté dans la partie haute de la fourchette allant de 150 à 180 millions de livres sterling précédemment communiquée.

Sa marge brute devrait quant à elle dépasser l'objectif de 48% à 50% visé jusqu'ici.

Les analystes obligés de revoir leur copie

Cette publication avait été accueillie favorablement par le marché hier, l'action s'étant appréciée de quelque 13,8% au terme des échanges.

Le titre progresse encore de 0,1% à 489,5 pence ce vendredi alors que les analystes relèvent leurs objectifs de cours dans le sillage de ces performances bien meilleures que prévu.

Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank, à l'achat sur la valeur, indique avoir porté sa cible de 400 à 450 pence, saluant un redressement qui porte ses fruits, malgré un environnement de marché qui reste compliqué.

"Après 4 ans de transformation, Asos semble remonter la pente avec un retour à une croissance séquentielle du nombre de clients actifs, ce qui constitue une première depuis le 2e trimestre 2022", fait valoir la banque allemande.

Les équipes de Berenberg, également à l'achat sur le titre, portent leur objectif de 600 à 750 pence.

L'action, en hausse de plus de 72% cette année, retrouve ainsi des sommets inédits depuis trois ans.