 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 854,13
-0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ASOS plus pessimiste sur son chiffre d'affaires annuel, le titre chute
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 11:24

ASOS ASOS.L plonge en Bourse mardi après avoir averti sur ses résultats, le détaillant britannique de mode en ligne s'attendant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux attentes du marché en raison de la faible demande des consommateurs.

Le titre ASOS reculait de 9,04% vers 09h06 GMT.

ASOS a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice se situe dans la fourchette basse de son objectif de 130 à 150 millions de livres sterling (de 148,72 millions à 171,60 millions d'euros).

Le groupe estime que, par conséquent, la baisse du chiffres d'affaires annuel devrait être légèrement plus marquée qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur un recul de 8,4% à taux de change constant pour 2025.

Néanmoins, le détaillant anticipe toujours une hausse de son bénéfice annuel de plus de 60% en raison d'une discipline rigoureuse en matière de coûts et l'amélioration des marges.

Les analystes de J.P. Morgan s'interrogent sur la valeur de la marque à moyen terme, ont-ils déclaré dans une note, et "peinaient à se montrer plus constructifs, malgré certaines avancées stratégiques".

ASOS a toutefois déclaré rester confiant quant au fait que son bénéfice et son flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026 seraient conformes aux attentes du marché.

Le groupe dit avoir pris des mesures "significatives" de réduction des coûts entre mars et septembre qui devraient porter leurs fruits au cours du nouvel exercice financier.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Yadarisa Shabong et Atharva Singh à Bangalore, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ASOS
262,500 GBX LSE -10,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PETER PARKS )
    Hong Kong: le titre de Zijin Gold prend 68% après son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 12:59 

    L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Le Hamas examine le plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 12:55 

    Le Hamas a commencé mardi l'examen du plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt deux ans de guerre, ... Lire la suite

  • La marque danoise de bijoux Pandora
    Le DG prendra sa retraite en 2026, sera remplacé par la directrice marketing
    information fournie par Reuters 30.09.2025 12:51 

    Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite

  • L'animateur de radio Jacques Essebag, également connu sous le nom d'Arthur, prononce un discours après avoir reçu le prix Jean-Pierre Bloch, au palais de l'Élysée à Paris, le 2 avril 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Arthur sort un livre sur "la solitude" et "la peur" des Français juifs
    information fournie par AFP 30.09.2025 12:44 

    L'animateur et producteur télé Arthur sort mercredi son premier livre, pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza, a-t-il déclaré mardi sur France ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank