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Asos continue de privilégier sa rentabilité à la croissance, le marché apprécie
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 11:48

Asos bondit de plus de 14% mercredi matin à la Bourse de Londres suite à la publication d'un point d'activité montrant que le groupe britannique de prêt-à-porter en ligne continue d'accorder la priorité à sa rentabilité plutôt qu'à la croissance, une approche toujours accueillie aussi favorablement par les investisseurs.

Le détaillant en ligne indique avoir vu ses ventes totales reculer de 9% sur les six mois clos au 30 mars, le premier semestre de son exercice fiscal, un repli plus prononcé que ce qu'attendaient les analystes.

Ses ventes au Royaume-Uni, son premier marché, ont limité leur recul à environ 5 % sur la période, une relative résistance toutefois éclipsée par la faiblesse observée sur ses trois autres grandes zones géographiques - les Etats-Unis, l'Allemagne et la France - dont les chiffres n'ont pas été publiés, même s'ils laissent entrevoir des contractions à deux chiffres.

Ces contre-performances étaient toutefois reléguées au second plan par l'annonce d'une progression de 3,3 points de pourcentage de sa marge brute ajustée, à 48,5% sur le semestre, assortie d'une hausse de près de 50% de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté.

Vers une phase de reconquête commerciale

D'après les équipes de Berenberg, cette résilience témoigne surtout de la volonté du distributeur de ne pas succomber aux promotions agressives qui caractérisent actuellement le marché de la mode.

"Maintenant que la société a épuré ses stocks, renforcé son bilan et amélioré sa structure de coûts opérationnels, elle est en plein mode de reconquête des consommateurs", explique l'intermédiaire financier allemand.

Sur ce point, Asos affirme avoir attiré 2% de nouveaux clients supplémentaires sur ses quatre principaux marchés au cours du deuxième trimestre par rapport au premier, ce qui constitue un "pas dans la bonne direction" selon Berenberg.

D'autres analystes, comme ceux d'AlphaValue, se montraient toutefois plus circonspects.

"Nous estimons que la trajectoire du chiffre d'affaires reste inférieure aux attentes actuelles du consensus, et il nous semble prématuré de conclure à une reprise significative", tempère le bureau d'études dans une note diffusée dans la matinée.

"Bien que les améliorations opérationnelles soient manifestement encourageantes, une progression pérenne des bénéfices dépendra, en fin de compte, d'un retour à la croissance des revenus", rappelle-t-il, ajoutant que ce point d'activité offre très peu de visibilité sur la performance financière réelle de l'entreprise.

Dans l'immédiat, Asos a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice, à savoir une amélioration d'au moins un point de pourcentage de sa marge brute, attendue entre 48% et 50%, pour un Ebitda ajusté compris entre 150 et 180 millions de livres.

À la Bourse de Londres, le titre Asos grimpait de 14,6 % vers 10h30 (heure locale), mais il perd encore plus de 13 % depuis le début de l'année et 21 % sur les 12 derniers mois.

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