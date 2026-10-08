ASOS annonce qu'une cyberattaque a permis d'accéder aux données personnelles de ses clients

Le site britannique de vente en ligne de vêtements ASOS ASOS.L a déclaré jeudi qu'une faille de cybersécurité survenue en début de semaine avait entraîné la divulgation d'informations personnelles de certains clients, notamment leurs noms et coordonnées, selon les conclusions de son enquête préliminaire.

Le groupe a précisé que le pirate informatique avait également eu accès à "certaines informations non personnelles liées aux comptes", tout en assurant qu'aucune information relative aux cartes de paiement ni aucun mot de passe de compte n'avait été compromis, a dit ASOS dans un e-mail adressé à ses clients.

"Nous avons découvert qu'une personne non autorisée avait accédé au compte d'un employé d'ASOS en se faisant passer pour un contact de confiance afin d’obtenir ses identifiants de connexion", a poursuivi le groupe.

"Ces identifiants ont ensuite été utilisés pour accéder à des informations sur certaines plateformes tierces utilisées par ASOS".

La société a précisé que les plateformes concernées avaient été immédiatement verrouillées, garantissant ainsi qu’aucune autre information ne puisse être consultée, a ajouté que le site internet et l'application ASOS peuvent toujours être utilisés en toute sécurité.

ASOS a indiqué collaborer avec les autorités policières et réglementaires compétentes.

L'action ASOS gagnait plus de 4% en fin de séance à la Bourse de Londres, refaisant une partie de terrain perdu mardi, quand le titre avait chuté de 9,56% à la suite de l'annonce par ASOS du piratage de son site.

Les opérations dites "d"ingénierie sociale", dans lesquelles des pirates informatiques se font passer pour des employés afin d'accéder aux réseaux informatiques des entreprises, sont monnaie courante.

Ces dernières années, les entreprises et institutions britanniques ont été de plus en plus touchées par des cyberattaques : la British Library, un service d’analyses sanguines, le métro de Londres, Marks & Spencer MKS.L , la Co-op et Jaguar Land Rover comptent parmi celles qui ont subi des perturbations pendant des mois à la suite de telles attaques.

(Par Yadarisa Shabong à Bengaluru et James Davey à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)