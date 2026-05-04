ASMPT, société cotée à Hong Kong, en hausse grâce à la vente d'une unité à Applied Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mai - ** L'action ASMPT Ltd 0522.HK grimpe de 4,6% à 170,6 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 24 avril
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 28 avril et s'apprête à mettre fin à deux séances de baisse
** Le fournisseur de solutions matérielles et logicielles pour semi-conducteurs annonce que sa filiale a accepté de vendre l'intégralité d'AAMPT Nexx Inc à Applied Materials Inc AMAT.O pour 120 millions de dollars en espèces, sous réserve d'ajustements
** La société affirme que la vente de sa division fournissant des équipements de dépôt électrochimique lui permettra de se concentrer davantage sur l'activité de conditionnement en aval et de réaffecter ses ressources conformément à ses priorités stratégiques
** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 115,9%, tandis que l'indice de référence Hang Seng .HSI a gagné 2,2%
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