(CercleFinance.com) - ASML culmine sous 637E le 22/11: soit le titre ébauche un rounding-top' sous 636E, soit il s'agit d'une simple pause et le mouvement haussier amorcé depuis un plancher de 546E se poursuit jusqu'au comblement du 'gap' des 642,8E du 1er juin puis un test des 653E (+20% sur les 'plus bas').





Valeurs associées ASML HLDG Euronext Amsterdam -1.07%