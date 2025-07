ASML : un 'warning' et une chute de -8% information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 13:08









(CercleFinance.com) - ASML émet un 'warning' sur ses perspectives 2026 et subit une chute de -8% vers 650E.

La correction pourrait bien se prolonger en direction du' gap' des 609E (du 7 mai) puis du petit support des 580E.





Valeurs associées ASML HLDG 660,1000 EUR Euronext Amsterdam -6,51%