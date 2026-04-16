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ASML se redresse timidement, des brokers en soutien
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 12:37

Au lendemain d'un recul de 4,2% consécutif à la publication de ses résultats trimestriels, ASML regagne près de 1% à Amsterdam, à la faveur de propos favorables de plusieurs brokers, qui relèvent leurs objectifs de cours sur le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces.

UBS remonte son objectif de cours...

Ainsi, UBS réaffirme sa recommandation "achat" sur ASML et relève son objectif de cours de 1 500 à 1 600 EUR, une cible qui recèle environ 30% de potentiel de hausse pour le titre du fournisseur de matériel de lithographie.

La banque suisse augmente ses estimations de BPA pour les exercices 2026-2028 de 3 à 5%, grâce à des moteurs de croissance pluriannuels dans la logique avancée, la mémoire et les outils EUV ( extreme ultraviolet ).

...de même qu'Oddo BHF...

De même, Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" avec une cible rehaussée de 1 550 à 1 600 EUR, saluant des résultats un peu supérieurs aux attentes, un relèvement d'objectifs 2026 et des propos très positifs sur la demande et sur sa feuille de route technologique.

Selon lui, cette publication "concrétise l'amélioration générale de la demande dans la mémoire, ainsi que dans la logic/foundry , résultant en un besoin de capacité croissant et, au final, le caractère pleinement structurel du cycle IA".

Oddo BHF révise assez peu ses attentes de BPA ( 4% en 2026 et 5% en 2027), mais estime que la capacité d'ASML à atteindre plus tôt qu'attendu, voire à dépasser, ses objectifs 2030 va devenir progressivement un élément clé de la thèse d'investissement.

...ainsi que Berenberg

Enfin, Berenberg maintient son conseil "achat" sur le titre ASML tout en relevant son objectif de cours de 1 500 à 1 570 EUR, saluant en particulier le relèvement d'objectifs annuels qui "confirme des tendances positives".

"À notre avis, l'environnement favorable des dépenses d'investissement dans les semi-conducteurs devrait se poursuivre à court terme, mais nous notons aussi que les attentes du marché sont élevées depuis un certain temps", juge le broker allemand.

Valeurs associées

ASML HLDG
1 213,4000 EUR Euronext Amsterdam -0,75%
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