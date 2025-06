ASML : prisonnier du corridor 640/689E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - ASML reste prisonnier depuis le 12 mai du corridor 640/689E.

La zone de résistance des 686/689E remonte au 12 mars et en cas de pullback sous 640E, ASML s'en irait combler le 'gap' des 609,1E du 7 mai puis celui des 582,5E du 30 avril.





Valeurs associées ASML HLDG 661,4000 EUR Euronext Amsterdam -0,93%