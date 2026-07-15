ASML prévoit d'augmenter les prix de ses équipements pour la fabrication de puces malgré la résistance de TSMC, rapporte The Information

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ASML ASML.AS prévoit d'augmenter les prix de certains de ses équipements de fabrication de puces malgré la résistance de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , a rapporté mercredi le journal The Information, citant des sources proches des discussions.