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ASML prévoit d'augmenter les prix de ses équipements pour la fabrication de puces malgré la résistance de TSMC, rapporte The Information
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 17:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ASML ASML.AS prévoit d'augmenter les prix de certains de ses équipements de fabrication de puces malgré la résistance de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW , a rapporté mercredi le journal The Information, citant des sources proches des discussions.

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