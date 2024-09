Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASML: le titre recule, Morgan Stanley voit une fin de cycle information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - L'action ASML signe la deuxième plus forte baisse de l'indice AEX vendredi à la Bourse d'Amsterdam après que Morgan Stanley a dégradé l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, qu'il estime en fin de cycle.



Vers 15h45, ASML cède 3,8%, ce qui porte à son repli à plus de 28% depuis plus haut historique atteint au mois de juillet.



Dans une note, Morgan Stanley estime que les spécialistes européens des matériels pour le secteur des puces, dont fait partie ASML, sont exposés à un ralentissement des dépenses d'investissement.



Le bureau d'études dit percevoir un profil risque/rendement représentatif d'une période de fin de cycle, citant comme dangers potentiels des capacités de production décevantes chez Intel, une décélération de la demande pour les mémoires DRAM et les incertitudes entourant le marché chinois.



Les analystes abaissent en conséquence leur recommandation à 'pondération en ligne' contre 'surpondérer' jusqu'à présent, tout en abaissant leur objectif de cours à 800 euros contre 925 euros auparavant.



Plus tôt cette semaine, Deutsche Bank avait ramené son objectif de cours sur le titre de 1.100 à 950 euros, évoquant lui aussi les craintes ayant trait à la Chine et à la situation d'Intel, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur la valeur.





Valeurs associées ASML HLDG 713,20 EUR Euronext Amsterdam -4,64%