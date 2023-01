ASML, l’art de jouer au plus fin

ASML perpétue l’art de la lithographie flamande. (© ASML)

Nouveau joyau de l’industrie hollandaise, ASML perpétue l’art de la lithographie flamande. Mais il s’agit cette fois de concevoir les machines complexes indispensables à la fabrication des processeurs qui animent nos téléphones et ordinateurs. Un domaine où l’entreprise possède plusieurs années d’avance sur la concurrence.

Cupertino, Californie, mars 2022. Sur la scène du Steve Jobs Theater, l’amphithéâtre installé au cœur du campus ultramoderne d’Apple, Tim Cook, le grand patron, dévoile avec fierté le M1 Ultra.

Ce processeur destiné aux ordinateurs haut de gamme de la marque surpasse la concurrence avec ses 114 milliards de transistors. Un record pour une puce destinée à des micro-ordinateurs. Malgré cette débauche de circuits, le M1 Ultra ne mesure que 840 mm2, soit moins de 3 cm de côté, et consomme quatre à cinq fois moins d’énergie que ses concurrents chez Intel et AMD.

La performance doit bien sûr aux talents des ingénieurs d’Apple et au savoir-faire de TSMC, la société taïwanaise qui industrialise les processeurs de l’iPhone et des Mac. Mais pour en percer le secret, il faut se rendre à Veldhoven, dans la banlieue d’Eindhoven, dans le sud-ouest des Pays-Bas, et pousser les portes du siège d’ASML .

C’est là que l’entreprise conçoit des machines utilisées pour graver les microprocesseurs sur des plaques de silicium. L’aventure a débuté en 1984 quand Philips s’allie avec ASM International. Il ne faut que quelques mois aux ingénieurs d’ASM Lithography, bientôt rebaptisé ASML, pour finaliser et commercialiser leur premier produit.

En quelques années, la jeune entreprise séduit les grands acteurs du secteur des semiconducteurs : Intel, Samsung,