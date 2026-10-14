ASML estime que la demande en matière d'IA dépassera la capacité de production des équipements pour semi-conducteurs jusqu'en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* ASML affirme que la modernisation de ses équipements contribuera à pallier la pénurie de capacité

* Le directeur général Fouquet a déclaré que certains clients cherchaient à passer des commandes pour 2030

* Le cours de l'action progresse en début de séance à Amsterdam

(Ajout de l'évolution du cours de l'action, d'un commentaire d'investisseur et d'un graphique)

par Nathan Vifflin et Toby Sterling

ASML ASML.AS a déclaré que l'essor de la demande en intelligence artificielle stimulait les commandes de ses équipements de fabrication de puces jusqu'en 2030, les clients recherchant une capacité supérieure à celle que l'entreprise pourra fournir l'année prochaine et jusqu'en 2028, ce qui renforce les inquiétudes concernant les pénuries d'approvisionnement.

Les clients discutent déjà de commandes au-delà de 2027, certains exprimant leur intérêt pour réserver des capacités pour 2029 et 2030, a déclaré mercredi la société néerlandaise.

La demande pour les machines de l’entreprise a été alimentée par l’essor de l’IA et l’expansion rapide des centres de données, ses clients, parmi lesquels TSMC 2330.TW — qui fabrique des puces pour Nvidia NVDA.O —, ainsi que Samsung

005930.KS et Intel INTC.O , investissant massivement pour augmenter leur production de puces. L’action ASML a progressé de près de 70 % cette année.

ASML, leader du marché des équipements utilisés pour fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés, a déclaré qu’elle étudiait les moyens d’accroître encore ses capacités.

En juillet, ASML avait annoncé son intention d’augmenter sa capacité de 30 % en 2027, puis de 30 % supplémentaires en 2028, mais son directeur général, Christophe Fouquet, a déclaré qu’il était clair que cela ne suffirait pas.

M . Fouquet a déclaré que la société enregistrait désormais « un volume important de commandes pour 2028, mais aussi un vif intérêt pour passer dès à présent des commandes pour 2029, voire parfois 2030 ».

AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Ces déclarations de l’entreprise interviennent alors qu’elle a publié ses résultats trimestriels et fait état de perspectives de ventes revues à la hausse, ce qui l’a incitée à relever la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année.

ASML table désormais sur un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 14,2 et 15,2 milliards d’euros (, soit entre 15,9 et 17 milliards de dollars), ce qui est supérieur aux prévisions des analystes, avec une marge brute d’environ 57 %. Cela a, à son tour, entraîné une révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, désormais comprises entre 44 et 45 milliards d’euros.

L'action ASML, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 586 milliards d'euros (657 milliards de dollars), a progressé de près de 3 % en début de séance à Amsterdam.

Nick Rossolillo, de Chip Stock Investor, qui détient des actions de la société, s’est dit satisfait du rythme auquel ASML augmente ses capacités, « à condition que l’entreprise se développe progressivement pour répondre à la demande des clients ».

« Le fait de maintenir une capacité limitée protège l’activité et offre une certaine marge de manœuvre pour faire face aux inévitables années de ralentissement des commandes », a-t-il expliqué, faisant référence à la période 2028-2029, après l’achèvement de plusieurs nouvelles usines chez ses clients.

Parmi les clients d’ASML figurent également SK Hynix

000660.KS , Micron MU.O et le nouveau venu Elon Musk avec sasociété TeraFab, qui ont tous des projets d’expansion. ASML « évalue encore la portée exacte de cette opportunité (TeraFab) », a déclaré le directeur financier Roger Dassen lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

LA COURSE À L’AUGMENTATION DES CAPACITÉS

ASML a lancé le mois dernier les travaux d’un vaste projet d’extension à Eindhoven, aux Pays-Bas, mais l’entreprise devra envisager d’autres solutions pour répondre aux besoins de capacité avant l’achèvement de la première phase en 2029.

M. Dassen a indiqué qu’ASML comptait également pallier cette pénurie en modernisant ses équipements existants et en commercialisant de nouvelles versions de ses machines offrant un débit plus élevé.

Prises dans leur ensemble, ces mesures permettraient « une amélioration significative de la capacité de nos clients », a-t-il déclaré, précisant que la société augmenterait ses prix à partir de 2027, l’effet plein se faisant sentir dès 2028.

Marc Hesselink, analyste chez ING, a déclaré que les résultats avaient dépassé les attentes et qu’il s’attendait à ce que les prévisions de bénéfices consensuelles soient révisées à la hausse jusqu’en 2028.

« Les commentaires de la direction sur la visibilité de la demande et les capacités… se sont une nouvelle fois révélés très constructifs », a-t-il déclaré.

Pour le troisième trimestre, ASML a annoncé un bénéfice net de 4,96 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires net de 11,7 milliards d’euros, dépassant les 4,05 milliards d’euros et s’inscrivant dans la fourchette des prévisions des analystes interrogés par LSEG.

(1 dollar = 0,8923 euro)