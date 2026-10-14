ASML entouré après des résultats solides et des perspectives encourageantes

ASML grimpe de 3,4% à 1 560 EUR ce matin à Amsterdam et signe ainsi l'une des plus fortes hausses de l'Euro Stoxx 50, porté par la publication de résultats trimestriels jugés "très encourageants" par ING, ainsi que de perspectives rassurantes sur la demande pour cet acteur clé de la révolution de l'intelligence artificielle.

Au titre du 3e trimestre 2026, ASML a dévoilé un bénéfice net de près de 4,96 MdsEUR, soit 12,95 EUR par action, un BPA en progression de près de 71% par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute en amélioration de 3,5 points, à 57,5%, dépassant à la fois la fourchette cible du groupe (55% à 57%) et le consensus, qui s'établissait à 56%.

L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs a vu son chiffre d'affaires grimper de 25%, à 11,66 MdsEUR, un niveau situé dans la moitié supérieure de sa fourchette cible de 11 à 12 MdsEUR, mais légèrement inférieur aux 11,7 MdsEUR anticipés en moyenne par les analystes.

"Le chiffre d'affaires lié à la gestion du parc installé a dépassé nos prévisions, à 3,3 MdsEUR, grâce à une demande toujours soutenue pour les mises à niveau visant à améliorer la productivité", met toutefois en avant le directeur général, Christophe Fouquet, qui explique ainsi la progression de la marge brute.

Des objectifs meilleurs que prévu et resserrés à la hausse

"Nos clients continuent de revoir à la hausse leurs prévisions de demande d'équipements à court et moyen terme, encouragés principalement par leur vision quant à l'ampleur et à la durée des investissements liés à l'IA", poursuit-il, notant également l'intérêt de certains clients pour des commandes portant sur 2029, voire 2030.

"Grâce à une visibilité aussi solide et à un carnet de commandes qui continue de progresser trimestre après trimestre cette année, nous prévoyons désormais que notre offre, telle que planifiée actuellement pour 2027 et 2028, ne permettra pas de satisfaire pleinement la demande de nos clients", prévient même Christophe Fouquet.

Pour le 4e trimestre 2026, ASML prévoit une marge brute d'environ 57%, une prévision supérieure de 0,3 point à l'estimation moyenne des analystes, ainsi qu'un chiffre d'affaires net total compris entre 14,2 et 15,2 MdsEUR, soit un milieu de fourchette de 14,7 MdsEUR, supérieur de 3% au consensus.

Fort de cette confiance pour la fin de l'année, ASML annonce un resserrement à la hausse de ses objectifs pour l'ensemble de 2026, anticipant désormais une marge brute de l'ordre de 56% pour un chiffre d'affaires de 44 à 45 MdsEUR, contre des fourchettes cibles de 54% à 56% et de 43 à 45 MdsEUR présentées il y a trois mois.

Des résultats "très encourageants", selon ING

"Dans un contexte marqué par les récentes incertitudes entourant les dépenses d'investissement liées à l'intelligence artificielle (IA), ASML a publié des résultats très encourageants au 3e trimestre 2026", réagit ce matin ING, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 2 000 EUR sur le titre après cette publication.

La banque salue notamment les propos de la direction qui, compte tenu de l'insuffisance de ses capacités de production pour répondre à la demande de ses clients, étudie la possibilité de les accroître en 2028 au-delà de l'augmentation de 30% précédemment annoncée.

"Nous continuons d'anticiper des perspectives très favorables pour les revenus issus du parc de machines installées, qui constituent toujours le moyen le plus rapide pour les clients d'augmenter leurs capacités de production au sein de leurs installations existantes", ajoute ING.

Elle estime également qu'une nouvelle amélioration des marges d'ASML est possible, soutenue par la vigueur persistante des revenus issus du parc installé et par les effets des hausses de prix mises en oeuvre jusqu'en 2027, dont les bénéfices devraient se matérialiser pleinement en 2028.

"Dans l'ensemble, nous anticipons des révisions à la hausse de 5% à 10% du consensus d'EBIT sur la période 2026-2028, grâce à un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes et à des marges brutes plus élevées, portées par une contribution accrue des revenus issus du parc installé et par les hausses de prix", conclut ING.