ASML devient le plus gros investisseur de Mistral, ce qui stimule les ambitions de l'Europe en matière d'IA

Mistral atteint une valorisation de 11,7 milliards d'euros

ASML devient le principal investisseur de Mistral AI avec une participation de 11%

ASML va intégrer les modèles de Mistral dans son portefeuille de produits

Le fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML a investi 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars) pour devenir le principal investisseur dans la startup française d'intelligence artificielle Mistral AI, donnant ainsi un coup de pouce significatif aux ambitions de l'Europe en matière d'IA.

Mistral AI a levé un total de 1,7 milliard d'euros (2 milliards de dollars) lors de son dernier tour de table, a déclaré mardi. L'investissement d'ASML en fait le principal actionnaire de Mistral, avec une participation d'environ 11 %.

La déclaration confirme un rapport de Reuters datant de dimanche.

L'accord donne un coup de fouet aux ambitions de l'Europe en matière d'IA, en associant le rival le plus crédible du continent aux géants américains OpenAI, Meta META.O et Google

GOOGL.O d'Alphabet à l'une de ses plus grandes entreprises technologiques.

Le dernier tour de table donne à Mistral une valeur de 11,7 milliards d'euros, a déclaré Mistral dans un communiqué, devenant ainsi la société d'IA la plus précieuse d'Europe.

ASML s'associera également à Mistral pour intégrer des modèles d'IA dans son portefeuille d'équipements de semi-conducteurs et obtiendra un siège au comité stratégique de la startup française par l'intermédiaire de son directeur financier Roger Dassen.

Mistral, fondée en 2023 par d'anciens chercheurs de Google DeepMind et de Meta, s'est positionnée comme l'alternative européenne aux États-Unis en matière d'IA et constitue une pièce maîtresse de la stratégie française visant à devenir un concurrent de premier plan dans le domaine de l'IA.

Toutefois, sa valeur ne représente qu'une fraction de celle de ses homologues américains. OpenAI envisage une valorisation d'environ 500 milliards de dollars dans le cadre d'une vente potentielle d'actions, a déclaré en août à Reuters une source au fait du dossier, soit plus de 40 fois la valorisation de Mistral.

La société néerlandaise a récemment renforcé ses liens avec la France en nommant l'ancien ministre français des finances, Bruno Le Maire, conseiller spécial auprès de son conseil d'administration. Elle est également dirigée par un directeur général français, Christophe Fouquet, qui a pris ses fonctions en 2024.

"Le fait qu'ASML ait de bonnes relations avec l'establishment industriel et politique l'aide à choisir ses partenaires", a déclaré Jan Frederik Slijkerman, analyste chez ING.

"Il existe une logique industrielle pour développer des produits ensemble", a-t-il ajouté. "Pour ASML, il est probablement plus facile de développer des produits basés sur l'IA par le biais d'un partenariat que de le faire en interne."

Outre ASML, les autres investisseurs qui ont participé à la levée de fonds sont DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed et Nvidia NVDA.O , a indiqué Mistral.

Les actions d'ASML étaient en hausse de 1 % dans les premiers échanges à Amsterdam, ce qui lui confère une valeur de marché de 268 milliards d'euros. (1 $ = 0,8495 euros)