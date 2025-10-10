 Aller au contenu principal
ASML : décroche de -4% sous 813E
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 19:03

ASML décroche de -4% sous 813E et corrige de -10% en 4 séances : c'est à mettre en balance avec les +50% gagnés entre le 2 septembre (610E) et le 6 octobre (905E): le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 741E du 17 septembre puis celui des 692E du 12 septembre (englobant l'ex-zénith des 706E du 15 juillet, potentiel support également).

