ASML : bondit de +8% vers 797E, presque +30% en 15 jours
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:06

ASML bondit de +8% vers 797E et poursuit sa 'directissime' haussière amorcée le 2 septembre depuis un plancher de 612E : les +30% en 2 semaines sont tout proches (et depuis le 6 août, c'est chose faite).
Aujourd'hui, la résistance des 750 du 7 au 21 janvier est franchie haut la main et le prochain objectif se situe au minimum vers 800E, l'ex-zénith du 15 octobre 2024, puis 850E (ex-zénith du 20 août 2024).

Valeurs associées

ASML HLDG
789,0000 EUR Euronext Amsterdam +7,06%
