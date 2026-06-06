 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASML affirme que Terafab est un « projet sérieux » ; Musk prendra la parole lors d'un événement organisé par l'entreprise
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 17:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

Le fabricant d'équipements pour puces informatiques ASML ASML.AS a annoncé samedi qu'Elon Musk prendrait la parole cette semaine lors d'une conférence technologique interne à l'entreprise, afin d'exposer sa vision pour Terafab, une usine de puces à grande échelle destinée à approvisionner Tesla TSLA.O et Space X.

ASML, en tant que premier fournisseur d'équipements de fabrication de puces, est bien placé pour devenir un fournisseur de Terafab, et l'entreprise s'est présentée comme un partenaire dans ce qu'elle a qualifié de « projet sérieux ».

* « Grâce à Terafab, Musk et son équipe s’intègrent dans l’écosystème plus large des semi-conducteurs, et de nombreuses entreprises, dont ASML, y collaboreront », a déclaré ASML.

* ASML a déjà confirmé avoir eu des discussionsavec Musk au sujet de Terafab

* La conférence technologique de l'entreprise est une conférence virtuelle à laquelle seuls les employés peuvent assister

* ASML indique que Musk présentera également sa vision de l'IA et de la robotique.

* La conférence d'ASML est prévue les 9 et 10 juin

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

ASML HLDG
1 462,200 EUR Euronext Amsterdam -2,39%
TESLA
391,0000 USD NASDAQ -6,56%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,03 -2,44%
CAC 40
8 218,24 -0,32%
Or
4 330,11 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1522 0,00%
TOTALENERGIES
77,37 -0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank