ASML a la marge de manœuvre nécessaire pour augmenter ses prix, déclare son directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des citations du directeur financier et des détails tirés d'un article d'Information aux paragraphes 2 à 6.)

ASML ASML.AS dispose d’une marge de manœuvre pour augmenter les prix de certains de ses équipements de fabrication de puces, a déclaré mercredi son directeur financier, à la suite d'un rapport sur ses résultats dans lequel elle a indiqué que sa capacité de production d’outils EUV de pointe était presque entièrement réservée jusqu’à la fin de l’année 2027.

Le directeur financier Roger Dassen a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes que le contexte actuel conférait à l’entreprise « un meilleur pouvoir de fixation des prix » et « une marge de manœuvre assez importante pour d’éventuelles hausses de prix à l’avenir ».

« Ce sont les discussions que nous menons actuellement avec nos clients, donc… avec le temps, vous devriez pouvoir constater une amélioration à ce niveau », a-t-il déclaré. Le site d’actualités technologiques The Information a rapporté plus tôt mercredi qu’ASML se heurtait à la résistance de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW lors des négociations sur les hausses de prix, citant des sources proches des discussions.

L'article indiquait que certains clients chinois avaient accepté une hausse de 10 % sur les gammes d’équipements DUV moins avancés d’ASML. ASML et TSMC n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter cet article.