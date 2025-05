ASMI: légèrement dans le vert, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Amsterdam, ASM International (ASMI) parvient à grappiller moins de 1%, aidé par des propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' malgré un objectif de cours abaissé de 610 à 570 euros.



'Nous considérons ASMI comme une société forte à long terme avec un potentiel de croissance significatif au-delà de la technologie GAA (gate-all-around)', explique le broker dans sa note sur l'équipementier néerlandais pour l'industrie des puces.





Valeurs associées ASM INT 477,5000 EUR Euronext Amsterdam +0,17%