Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client ASMi: ASMPT approché pour une possible offre information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 13:53









(CercleFinance.com) - ASM international indique que le conseil d'ASMPT, groupe dans lequel il détient une participation d'environ 25%, a reçu une approche non contraignante de la part d'une 'tierce partie', en lien avec une possible offre de rachat.



L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semiconducteurs précise toutefois que les discussions sont à un stade précoce et qu'il 'n'y a pas de certitude que cette approche préliminaire conduira à ce qu'une offre soit faite en lien avec ses actions'.





Valeurs associées ASM INT 579,80 EUR Euronext Amsterdam +0,80%