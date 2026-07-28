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ASM International prévoit un troisième trimestre meilleur que prévu grâce à l'IA
information fournie par Zonebourse 28/07/2026 à 19:13
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ASM International a annoncé anticiper un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard d'euros au troisième trimestre, à taux de change constants, avec une marge de variation de plus ou moins 5%, un niveau supérieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 994,5 millions d'euros. Le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs continue de bénéficier des investissements soutenus dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

La demande liée à l'IA compense la faiblesse persistante de plusieurs marchés, notamment ceux de l'automobile, des ordinateurs personnels et de la mémoire. Selon le directeur général, Hichem M'Saad, les investissements destinés à répondre à la forte croissance des besoins en puissance de calcul ont maintenu un environnement de demande très favorable au deuxième trimestre.

Deuxième fabricant européen d'équipements pour semi-conducteurs, ASM International a enregistré un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes, qui s'établissaient en moyenne à 977,7 millions d'euros. Ces résultats confirment la solidité de la demande pour les équipements destinés à la production de puces utilisées dans les applications d'intelligence artificielle.

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