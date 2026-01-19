ASM International en hausse dans le sillage de ses commandes
Le groupe basé à Almere, aux Pays-Bas, revendique aussi 698 millions d'euros de revenus réalisés sur les 3 derniers mois de l'année écoulée, ce qui dépasse aussi sa fourchette-cible précédente qui allait de 630 à 660 MEUR.
Selon ASM, les prises de commandes plus fortes que prévu ont été portées par un rebond de celles en provenance de Chine vers la fin du trimestre, ainsi que par des commandes solides dans le segment logique avancé/fonderie.
Soutenu par l'amélioration des tendances de commandes au 4e trimestre 2025, ASM estime que ses revenus à taux de changes constants au 1er trimestre 2026 devraient connaitre une progression vigoureuse par rapport au trimestre écoulé.
