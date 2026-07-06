 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ASM International boudé après l'annonce d'un futur CFO
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 10:02

ASM International recule de 3,7% à 940 EUR à Amsterdam, après l'annonce par son conseil de surveillance de son intention de nommer Chris Figee en tant que futur membre du directoire et directeur financier (CFO), succédant à Paul Verhagen, qui doit prendre sa retraite l'année prochaine.

Chris Figee rejoindra ASM le 1er décembre 2026 en tant que vice-président exécutif des projets spéciaux. Dans ce rôle, il relèvera du directeur général (CEO) Hichem M'Saad, et travaillera en étroite collaboration avec Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance.

Cela permettra à Chris Figee de commencer son intégration avant sa nomination prévue en tant que membre du directoire et directeur financier. Sa nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE), prévue en mars 2027.

Après cette AGE, et sous réserve de l'approbation des actionnaires concernant la nomination de Chris Figee, Paul Verhagen quittera son poste de CFO. Afin d'assurer une transition fluide et ordonnée, il a accepté de rester chez l'équipementier pour semi-conducteurs en tant que conseiller jusqu'à la fin de son contrat.

Chris Figee est actuellement CFO et membre du directoire de l'opérateur de télécommunications néerlandais KPN, poste qu'il occupe depuis février 2020. Auparavant, il était directeur financier et membre du conseil exécutif de la compagnie d'assurance a.s.r. Nederland.

"Nous accueillons favorablement cette annonce anticipée et la période de transition structurée, car elles réduisent les risques d'exécution et favorisent la continuité", réagit ING, qui reste à l'achat sur ASM International avec un objectif de cours maintenu à 1 100 EUR.

"M. Verhagen a affiché un bilan solide, pilotant une performance financière robuste ainsi que la professionnalisation continue d'ASM lors de sa montée en puissance en tant qu'entreprise de semi-conducteurs à forte capitalisation, le tout sans perturbation opérationnelle", salue la banque néerlandaise.

Valeurs associées

ASM INT
964,4000 EUR Euronext Amsterdam -1,15%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien général syrien et accusé Khaled al-Halabi (c) cache son visage alors qu'il est escorté par des agents de justice pour son procès au tribunal régional de Vienne, le 1er juin 2026 en Autriche ( AFP / Joe Klamar )
    A Vienne, deux tortionnaires syriens condamnés à huit ans de prison
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:45 

    Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Trump annonce que Sikorsky financera l'héliport de la Maison Blanche
    information fournie par Reuters 06.07.2026 18:44 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ... Lire la suite

  • ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )
    L'activité dans les services ralentit en juin aux Etats-Unis mais reste positive
    information fournie par Boursorama avec AFP 06.07.2026 18:35 

    L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM. Sur le mois écoulé, ... Lire la suite

  • L'ayatollah Ali Khamenei durant une conférence de presse organisée pendant les législatives iraniennes, à Téhéran, le 10 mai 2024 ( AFP / ATTA KENARE )
    Téhéran noir de monde pour la procession funèbre de Khamenei
    information fournie par AFP 06.07.2026 18:15 

    Une marée humaine est descendue lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité. Des images de l'AFP montrent des artères ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Pétrole Brent
71,89 +0,46%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank