ASM International boudé après l'annonce d'un futur CFO

ASM International recule de 3,7% à 940 EUR à Amsterdam, après l'annonce par son conseil de surveillance de son intention de nommer Chris Figee en tant que futur membre du directoire et directeur financier (CFO), succédant à Paul Verhagen, qui doit prendre sa retraite l'année prochaine.

Chris Figee rejoindra ASM le 1er décembre 2026 en tant que vice-président exécutif des projets spéciaux. Dans ce rôle, il relèvera du directeur général (CEO) Hichem M'Saad, et travaillera en étroite collaboration avec Pauline van der Meer Mohr, présidente du conseil de surveillance.

Cela permettra à Chris Figee de commencer son intégration avant sa nomination prévue en tant que membre du directoire et directeur financier. Sa nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE), prévue en mars 2027.

Après cette AGE, et sous réserve de l'approbation des actionnaires concernant la nomination de Chris Figee, Paul Verhagen quittera son poste de CFO. Afin d'assurer une transition fluide et ordonnée, il a accepté de rester chez l'équipementier pour semi-conducteurs en tant que conseiller jusqu'à la fin de son contrat.

Chris Figee est actuellement CFO et membre du directoire de l'opérateur de télécommunications néerlandais KPN, poste qu'il occupe depuis février 2020. Auparavant, il était directeur financier et membre du conseil exécutif de la compagnie d'assurance a.s.r. Nederland.

"Nous accueillons favorablement cette annonce anticipée et la période de transition structurée, car elles réduisent les risques d'exécution et favorisent la continuité", réagit ING, qui reste à l'achat sur ASM International avec un objectif de cours maintenu à 1 100 EUR.

"M. Verhagen a affiché un bilan solide, pilotant une performance financière robuste ainsi que la professionnalisation continue d'ASM lors de sa montée en puissance en tant qu'entreprise de semi-conducteurs à forte capitalisation, le tout sans perturbation opérationnelle", salue la banque néerlandaise.