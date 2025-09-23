ASM International abaisse sa perspective de CA pour le second semestre

ASM International ASMI.AS a abaissé mardi son objectif de chiffre d'affaires pour le second semestre de son exercice fiscal, le fabricant de puces électroniques disant s'attendre à une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

Le groupe néerlandais prévoit que le chiffre d'affaires du second semestre sera inférieur de 5% à 10% à celui du premier semestre 2025, à taux de changes constants. ASMI avait précédemment prévu un chiffre d'affaires stable au second semestre par rapport au premier.

"Ceci est dû à une demande plus faible que prévu dans le domaine de la logique de pointe et de la fonderie, avec un tableau mitigé par client, ainsi qu'à une demande plus faible sur les marchés de la puissance, des wafers et de l'analogique", a déclaré ASMI dans un communiqué avant la tenue de sa journée investisseurs mardi.

Michael Roeg, analyste chez Degroof Petercam, s'est dit surpris par la faiblesse des perspectives de ventes alors que TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, déploie son dernier processus de fabrication en utilisant les outils d'ASM International.

"Cela pourrait être le résultat des faiblesses des autres principaux clients d'ASM, Intel INTC.O et Samsung

005930.KS ", a déclaré l'analyste.

(Rédigé par Nathan Vifflin à Gdansk ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)