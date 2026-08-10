ASM démarre son programme de rachat d'actions

ASM International fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions ordinaires pour un montant maximal de 150 MEUR, conformément à son annonce du 3 mars dernier et à l'autorisation accordée par l'AG annuelle tenue le 11 mai.

L'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs précise que le programme, qui débute ce lundi, se poursuivra jusqu'à ce que le montant total des rachats atteigne 150 MEUR, et au plus tard jusqu'en décembre 2026.

Le programme sera exécuté par un tiers indépendant. ASM prévoit d'utiliser les actions rachetées pour couvrir les obligations actuelles et futures découlant de ses programmes de rémunération en actions destinés aux employés et aux membres du conseil.