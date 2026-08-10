La crédibilité américaine entamée au Moyen-Orient? Pour l'Iran, l'accord de défense Arabie saoudite-Pakistan-Turquie montre un "changement de perception" vis-à-vis des Etats-Unis

Au coeur d'un contexte marqué par les attaques récentes contre le royaume saoudien et la guerre au Moyen-Orient, les trois puissances ont conclu un pacte d'assistance mutuelle vu comme un message adressé à la fois à Téhéran et Washington. Malgré cet accord, le régime iranien assure lui ne pas se sentir visé, estimant qu'il n'avait "pas de raison de s'inquiéter" que ce rapprochement soit "dirigé" contre lui, y voyant plutôt une prise de distance vis-à-vis du parapluie américain.

Selon le ministre turc des Affaires étrangères, l'accord entre Turquie, Arabie saoudite et Pakistan a vocation à s'étendre à d'autres puissances régionales dont l'Egypte (illustration) ( AFP / KHALED DESOUKI )

Comment interpréter le rapprochement entre Arabie saoudite, Turquie et Pakistan? L'accord de défense mutuelle conclu entre les trois puissances illustre selon l'Iran "un changement de perception" dans la région vis-à-vis des Etats-Unis, après ce que la diplomatie de Téhéran qualifie de "fausses promesses" de sécurité américaines.

"Les pays de la région se sont rendus compte que la sécurité n'est pas une marchandise qui s'achète auprès de ceux qui font de fausses promesses" , a déclaré le porte-parole Esmaïl Baghaï lors de son point presse hebdomadaire, lundi 10 août en référence aux Etats-Unis, allié des pays signataires du pacte.

Les pays du Golfe, auparavant considérés comme des havres de stabilité au Moyen-Orient, ont été régulièrement visés pendant la guerre, en représailles à l'offensive américano-israélienne lancée sur l'Iran fin février - Téhéran disant cibler les intérêts américains sur leurs territoires et notamment les bases militaires. "Les pays de la région ne peuvent plus compter sur les garanties de sécurité promises par les Etats-Unis comme par le passé", a ajouté Esmaïl Baghaï.

L'accord consitue néanmoins une réponse commune de trois pays impliqués dans les efforts de règlement du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. L'annonce de ces trois alliés de Washington envoie un message à Téhéran mais aussi aux Etats-Unis, perçus comme un partenaire de moins en moins fiable, selon des experts.

Pourtant en toile de fond de cet accord, le régime iranien a assuré, par la voix de sa diplomatie, qu'il n'a "pas de raison de s'inquiéter que ce traité soit dirigé contre lui", mettant en avant les "liens religieux, historiques et de civilisations profonds" entre ces trois pays et l'Iran.

Alors que la guerre au Moyen-Orient s'enlise, l'accord signé vendredi entre l'Arabie saoudite, le Pakistan et la Turquie, lie ces puissants pays à majorité sunnite par une clause de défense mutuelle de type Otan. Il vise principalement selon les experts à prendre acte des défaillances américaines, mais aussi à s'unir face à un Iran belliqueux.

Le ministre turc des Affaires étrangères a par ailleurs dit prévoir que l'Egypte rejoindra "à la prochaine étape" le pacte de défense, qui selon lui a vocation à s'étendre à d'autres partenaires au Moyen-Orient. "L'Egypte est déjà notre partenaire naturel sur toutes les questions. Je pense qu'à la prochaine étape, l'Égypte sera également avec nous au sein de l'alliance", a déclaré Hakan Fidan dans une interview à l'agence publique Anadolu.

Une réponse à la nouvelle stratégie iranienne ciblant les verrous maritimes stratégiques

"Cet accord est l'un des signes les plus clairs à ce jour que le Moyen-Orient s'éloigne d'un ordre sécuritaire organisé exclusivement par les Etats-Unis", commente pour l'AFP Andreas Krieg, expert en sécurité au King's College de Londres. Selon l'analyste, cette annonce soutient les ambitions saoudiennes de devenir le parrain de la sécurité régionale et de diversifier sa défense. Pour la Turquie - qui assure que l'accord n'est "pas en contradiction" avec ses engagements vis-à-vis de l'Otan - et le Pakistan, il s'agit de gagner en influence et d'attirer des investissements saoudiens.

Ce rapprochement "est clairement orienté contre l'Iran", relève pour sa part Oumar Karim, spécialiste de l'Arabie saoudite à l'université de Birmingham. Pour lui, l'alliance "vise à répondre à la nouvelle approche stratégique" de Téhéran, "qui entend dominer l'ensemble de la région du Golfe et contrôler le trafic maritime dans les voies navigables stratégiques, qu'il s'agisse du détroit d'Ormuz ou du détroit de Bab el-Mandeb".