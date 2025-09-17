AskBio (Bayer) teste une thérapie génique contre une maladie liée à Parkinson
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:48
L'AB-1005 repose sur un vecteur viral adéno-associé (AAV2) contenant le gène du facteur neurotrophique dérivé des cellules gliales (GDNF).
Krystof Bankiewicz, président scientifique Parkinson et MSA chez AskBio, souligne qu'il n'existe 'aucun traitement modifiant l'évolution de la MSA', et que cette étape est essentielle pour avancer vers une option thérapeutique potentielle.
Le laboratoire précise qu'il développe aussi ce même AB-1005 pour la maladie de Parkinson, via l'essai de phase 2 REGENERATE-PD. Ce programme bénéficie depuis février 2025 de la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) par la FDA, après des résultats de phase 1b jugés favorables en termes de sécurité et de tendances cliniques.
L'AB-1005 reste une thérapie expérimentale dont l'efficacité et la sécurité ne sont pas encore établies.
Valeurs associées
|27,305 EUR
|XETRA
|+1,35%
A lire aussi
-
par Promit Mukherjee et David Ljunggren La Banque du Canada (BoC) a décidé mercredi de baisser son principal taux directeur à 2,5%, le niveau le plus bas depuis trois ans et la première réduction en six mois, en raison de la faiblesse du marché de l'emploi et d'une ... Lire la suite
-
Une commission d'enquête judiciaire sur les liens présumés entre personnel politique et crime organisé en Afrique du Sud, ordonnée par le président Cyril Ramaphosa, a commencé ses auditions publiques mercredi. La première économie du continent est minée par une ... Lire la suite
-
L'Administration chinoise du cyberespace (CAC) a interdit aux entreprises technologiques du pays d'acheter des puces de l'américain Nvidia , accusé par Pékin d'entorse à la concurrence, rapporte mercredi le Financial Times. L'information a été mal accueillie par ... Lire la suite
-
La famille Arnault, actionnaire majoritaire du Paris FC via sa holding Agache, a nommé le PDG des champagnes Veuve Clicquot Ponsardin (groupe LVMH ), Jean-Marc Gallot, au poste de directeur général du club de football de Ligue 1 à partir du 1er octobre, ont annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer