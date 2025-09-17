 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 800,49
-0,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AskBio (Bayer) teste une thérapie génique contre une maladie liée à Parkinson
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 14:48

AskBio, filiale de Bayer, annonce avoir terminé le recrutement des patients dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 évaluant la thérapie génique expérimentale AB-1005 contre l'atrophie multisystématisée de type parkinsonien (MSA-P).

L'AB-1005 repose sur un vecteur viral adéno-associé (AAV2) contenant le gène du facteur neurotrophique dérivé des cellules gliales (GDNF).
Krystof Bankiewicz, président scientifique Parkinson et MSA chez AskBio, souligne qu'il n'existe 'aucun traitement modifiant l'évolution de la MSA', et que cette étape est essentielle pour avancer vers une option thérapeutique potentielle.

Le laboratoire précise qu'il développe aussi ce même AB-1005 pour la maladie de Parkinson, via l'essai de phase 2 REGENERATE-PD. Ce programme bénéficie depuis février 2025 de la désignation RMAT (Regenerative Medicine Advanced Therapy) par la FDA, après des résultats de phase 1b jugés favorables en termes de sécurité et de tendances cliniques.

L'AB-1005 reste une thérapie expérimentale dont l'efficacité et la sécurité ne sont pas encore établies.

Valeurs associées

BAYER
27,305 EUR XETRA +1,35%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank