Ashmore voit ses encours décliner de 20Md$

(NEWSManagers.com) -

Ashmore, société de gestion spécialisée dans les marchés émergents, a vu ses encours décliner de 21,6 milliards de dollars à 76,8 milliards de dollars entre janvier et mars, correspondant au troisième trimestre de son exercice. C' est le résultat de rachats nets de 3,6 milliards de dollars et d' un effet marché négatif de 18 milliards de dollars lié à la crise du coronavirus.

Ashmore précise avoir essuyé des sorties nettes sur le crédit, la dette en devise locale et la dette externe. Les rachats des clients se sont concentrés sur les fonds retail des deux premiers thèmes, ainsi que dans les actifs court terme du groupe qui ont représenté la majorité des sorties nettes.